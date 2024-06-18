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Piyasalarda bugün gözler Almanya, Euro Bölgesi ve ABD'de olacak

Piyasalarda bugün gözler Almanya Zew endeksi, Euro Bölgesi TÜFE, ABD perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerine çevrildi.

Oluşturma Tarihi 18 Haziran 2024 10:28

Yurt içi piyasaların kapalı olduğu yeni günde, yurt dışında piyasalar Almanya Zew endeksi, Euro Bölgesi tüketici fiyatları, ABD perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerine odaklanacak.

YURT İÇİ GÜNDEM

Kurban Bayramı nedeniyle piyasalar kapalı olacak.

YURT DIŞI GÜNDEM

Piyasalar Avustralya Merkez Bankası (RBA) faiz kararına odaklanacaklar (07.30).

RBA Başkanı Michele Bullock, faiz kararının ardından basın toplantısı düzenleyecek (08.30).

Almanya ekonomisini en iyi yansıtan endekslerden ZEW beklenti ve cari koşullar endeksi açıklanacak (12.00).

Aynı saatte Euro Bölgesi için tüketici fiyatları Mayıs ayı final rakamları açıklanacak (12.00).

İngiltere ve Almanya Hazinesi, 5'er yıllık çıkacakları tahvil ihalesinin sonucunu duyuracak (12.05, 12.30).

Meksika'dan yılın ilk çeyrek dönemine ilişkin özel harcamalar ve talep verileri gelecek (15.00).

ABD'den takip edilecek ilk önemli veri Mayıs ayına ilişkin perakende satış rakamları olacak (15.30).

ABD için analistlerin odaklanacağı veri Mayıs ayı sanayi üretimi rakamları ve kapasite kullanım oranı olacak (16.15).

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Avrupa Komisyonu ve ECB tarafından ortaklaşa düzenlenen Avrupa Finansal Entegrasyonu konulu konferansta konuşacak (16.30).

ABD'den Nisan ayına ilişkin işletme stok ve satışları takip edilecek (17.00).

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, MNI tarafından düzenlenen etkinlikte konuşacak (17.00).

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, Teksas'ta düzenlenen Headliners Club Konuşmacı Serisinde düzenlenen oturuma katılacak (20.00).

ABD Hazinesi, 20 yıl vadeli olarak çıkacağı tahvil ihalesinin sonucunu yayımlayacak (20.00).

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, bir etkinlikte konuşacak (20.20).

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, 2024 Marshall Forumu'nda "Ekonomik ve Para Politikası" paneline katılacak (21.00).

ABD'den veri akışı Nisan ayına ilişkin sermaye hareketleriyle devam edecek (23.00).

ABD'de enerji sektörünün en büyük ticari birliği olan Amerikan Petrol Enstitüsü(API) petrol ve petrol ürünleri stokları verileri açıklanacak (23.30).

Günün son saatinde Şili Merkez Bankası (BCC), faiz kararını açıklayacak.

Avrupa Birliği (AB) Genel İşler Konseyi (Uyum) toplantısı gerçekleştirilecek.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Çekya'yı ziyaret edecek.

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