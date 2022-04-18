Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 2.509,84 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

TOPLAM İŞLEM HACMİ GÜNÜN İLK YARISINDA 21 MİLYAR LİRAYA DAYANDI

Günün ilk yarısında 2.509,84 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,44 ve 10,87 puan değer kazancıyla 2.505,24 puan oldu. Toplam işlem hacmi 20,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA KAZANDIRAN MADENCİLİK OLDU

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,77, holding endeksi yüzde 0,32 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,39 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,56 ile spor oldu. Mali endeks yüzde 0,38, hizmetler endeksi yüzde 0,46, sanayi endeksi yüzde 0,55 ve teknoloji endeksi ise yüzde 0,50 değer kazandı.

EN ÇOK İŞLEM GÖRENLERDE THY VE GARANTİ ZİRVEDE

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 73'ü yükseldi, 26'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, ASELSAN ve Şişe ve Cam Fabrikaları oldu.

Bugün açıklanan verilere göre, Çin ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 4,8 ile her ne kadar piyasa beklentilerinin üzerinde büyüse de bu oran hükümetin 2022 için resmi hedefi olan yüzde 5,5'in altında kaldı. Ülkede, perakende satışlar da martta yıllık yüzde 3,5 gerileyerek tahminlerin oldukça altında gerçekleşti.

BORSA İSTANBUL KÜRESEL PİYASALARDAN POZİTİF AYRIŞIYOR

Analistler, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlerin ekonomiye yansımalarına ilişkin artan endişeler ve şahinleşen merkez bankalarına yönelik beklentilerle küresel bazda risk iştahının düşük seyrettiğini, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını bildirdi.

RUSYA UKRAYNA HABERLERİ VE FED PİYASALARIN RADARINDA

Bugün Avrupa borsalarının tatil nedeniyle kapalı olduğunu anımsatan analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini söyledi.

BIST 100 2.550 PUAN SEVİYESİ YENİ DİRENÇ OLDU

Analistler, öğleden sonra yurt içinde konut fiyat endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 puanın direnç, 2.440 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

ALTIN ONS FİYATI 2.000 DOLAR PSİKOLOJİK BANDINI KIRABİLECEK Mİ?

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 20,96, bileşik getirisi yüzde 22,06 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0790, sterlin/dolar paritesi 1,3010 ve dolar/yen paritesi 126,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 14,6490 liradan, avro 15,8100 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 1 artışla 1.993 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 azalışla 110,6 dolardan işlem görüyor.