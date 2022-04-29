Şirket karlılıkları küresel piyasaları pozitif etkiledi

Tahvil piyasalarında ise nispeten sakin bir seyrin öne çıktığı ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin dün yüzde 2,88'in üzerini görmesinin ardından yeniden yüzde 2,83 seviyelerine geri çekildiği görüldü.

Yaklaşan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı öncesinde yatırımcıların yüksek faiz ortamının ekonomik aktiviteye etkilerine ilişkin sorgulamaları devam ediyor. Güvenli liman alımlarıyla dolara olan talep de artarken, dolar endeksi dün 103,9 ile Aralık 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bugün 103,5 seviyelerinde dengelendi.

Makroekonomik veri tarafında dün açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi ilk çeyrekte yıllık yüzde 1,1'lik büyüme beklentilerinin aksine yüzde 1,4 ile sürpriz bir şekilde daraldı. Ülkede haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise beklentilere paralel 180 bine geriledi. Öte yandan Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın beklentileri aşan finansal sonuçları sonrası hisseleri dün yüzde 17'nin üzerinde değer kazandı. Borsa kapanışının ardından bilançoları açıklanan Apple gelirlerini artırırken, Amazon zarar bildirdi.

ALMANYA'DA ENFLASYON 41 YILIN ZİRVESİNDE

Avrupa tarafında da dün beklentilerden iyi gelen şirket karlılıklarının pay piyasalarını desteklediği görülürken, Almanya'nın Rus petrolünü almayı durdurabileceğine dair haberler de enerji sektörü hisselerinde yükselişi beraberinde getirdi. Öte yandan Rus gazının en büyük alıcıları arasında yer alan bazı Avrupalı kurumların ruble hesabı açtığı bildirildi. Bu gelişme ile Hollanda'da doğal gaz vadeli fiyatları 100 avro seviyesine gerilerken, Brent petrolün varil fiyatı 108 dolarla bir haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Dün açıklanan verilere göre Almanya'da enflasyonun nisanda yüzde 7,4 ile son 41 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından para politikalarının seyrine ilişkin tartışmalar da gündemin odağına yerleşti.

Bu gelişmelerle dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,13, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,35 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,98 yükseldi. Avro/dolar paritesi dün 1,05'in altına inerek Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından bugün yatay seyrediyor.

"PARA BİRİMİNDEKİ AŞIRI HAREKETLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Asya tarafında dün Japonya Merkez Bankasının (BoJ) gevşek para politikasını sürdürecekleri ve sınırsız tahvil alım politikasını koruyacaklarını bildirmesinin ardından dolar/yen paritesi 131,2 ile Nisan 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Karar sonrası açıklamalarda bulunan BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda, planlamayı zorlaştıran para birimindeki aşırı hareketleri yakından takip ettiklerini belirtirken, ekonomi yetkilileri de gerekirse BoJ ve diğer ülkelerin para birimi otoriteleri ile yakın iletişim kurularak uygun aksiyon alınacağını bildirdi.

Bu gelişmelere karşın New York pay piyasalarındaki pozitif havayı devralan Asya borsalarında kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,8, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,7 artışla seyrediyor. Japonya piyasalarında ise tatil dolayısıyla bugün işlem yapılmıyor.