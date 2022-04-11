SON DAKİKA: Borsa İstanbul`da ralli sürüyor! Tüm zamanların rekoru geldi

Son dakika haberi...Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, altı haftalık yükseliş eğiliminin ardından yedinci haftanın ilk işlem gününde 2.434,38 puana kadar yükselerek, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,51 ve 36,21 puan değer kazanarak 2.429,61 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 27 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

YÜKSELİŞ BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖNCÜLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞTİ

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,27, holding endeksi yüzde 2,68 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,60 ile finansalsal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,72 ile turizm oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı, şubat ayında 5 milyar 154 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 21 milyar 845 milyon dolar oldu.