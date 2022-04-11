Son dakika: Borsa İstanbul`dan rekor üstüne rekor! İhracat yönlü büyüme stratejisi meyveleri veriyor

Son dakika haberİ...Rusya Ukrayna Savaşı'nın getirdiği jeopolitik riskler, Fed ve ECB'nin sıkı para politikasına geçiş dönemine rağmen Borsa İstanbul, yakaladığı yükseliş trendini güçlendirerek sürdürüyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi emsallerinden pozitif ayrışarak haftanın ilk işlem gününde 2.449 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

İHRACAT YÖNLÜ BÜYÜME STRATEJİSİ BIST 100'E YARADI Ekonomide yeni Türkiye modeli kapsamında ihracat odaklı büyüme stratejisi benimsendi. Bu durum Borsa İstanbul da halka açık şirketlerin kar beklentilerini yükseltti. Bununla beraber Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, küresel piyasalardan pozitif ayrışarak yükselişini haftanın ilk işlem gününe de taşıyarak tüm zamanların kapanış rekorunu kırdı.

RALLİ BANKA HİSSELERİYLE GÜÇLENDİ BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 55,72 puan artarken, toplam işlem hacmi 63,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 5,93 ve holding endeksi yüzde 3,45 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,12 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,01 ile elektrik oldu.

EN YÜKSEK KAPANIŞ REKORU 2.449 PUANA TAŞINDI BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.450,16 puana, kapanış rekorunu da 2.449,11 puana taşıdı. Analistler, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin büyük çoğunluğundan yılın ilk çeyreğinde önemli kar artışı beklendiğini kaydederek, özellikle banka karlılıklarına ilişkin tahminlerin risk iştahını besleyen başlıca faktör olduğunu dile getirdi.

DIŞ POLİTİKALAR TÜRK LİRASI VARLIKLARA DESTEK OLDU Rusya-Ukrayna savaşının riskler kadar fırsatları da beraberinde getirdiğine değinen analistler, Türkiye ile batılı devletler arasında son dönemde iyiye giden ilişkilerin de Türk lirası varlıkları desteklediğini dile getirdi.

Analistler, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere şahinleşen merkez bankaları ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artmaya devam eden vaka sayılarının küresel pay piyasalarında risk algısını beslediğini ancak yurt içi piyasaların pozitif ayrışmayı sürdürdüğünü ifade ederek,Rusya-Ukrayna savaşında çatışmaların şiddetlenebileceği ihtimalinin de düşük seyreden risk iştahında önemli rol oynadığını aktardı.

Yarın yurt içinde sanayi üretimi yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Almanya'da enflasyon ve Zew endekslerinin öne çıkacağını bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.450 puanın direnç, 2.340 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.