SON DAKİKA: Vadeli Doğal Gaz Piyasası canlı işlemlere açıldı

Piyasa katılımcıları, vadeli piyasayla ileri tarihli ve fiziksel teslimatlı doğal gaz ticareti yapabilecek. Aylık, çeyreklik ve yıllık ürünler için, doğal gazın gelecekteki fiyatını öngörme ve fiyat riskinden korunma imkanına kavuşacak.

Karadeniz gazının öneminden bahseden Tancan, "Özellikle Karadeniz gazının üretilmesi ve piyasaya sunulmasıyla birlikte cari açığın azalmasına çok büyük bir katkısı olacak, Karadeniz gazının." diye konuştu.

"TÜKETİCİYE FİYAT AVANTAJI SAĞLAYACAK"

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Tancan, "Rekabet her zaman daha düşük, daha doğru fiyatların ortaya çıkmasını da temin etmiş olacak. Bu da nihai tüketiciye hem öngörülebilirlik, hem de bir fiyat avantaşı sağlamış olacak" açıklamasını yaptı.