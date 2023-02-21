Morgan Stanley stratejistlerine göre pahalı ABD hisse senetleri S&P 500 endeksinin bu yılın ilk yarısında yüzde 26'ya varan bir düşüş gösterebileceği yönünde uyarı işaretleri veriyorlar.

Michael Wilson liderliğindeki stratejistler göre S&P 500 endeksi 2023'ün ilk yarısında 3000 puana kadar geri çekilebilir.