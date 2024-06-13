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S&P 500 ilk kez 5400 puanın üzerine çıktı

S&P 500, Fed'in son politika duyurusu ve mayıs ayı enflasyon verilerinin fiyat baskılarının hafiflediğine işaret etmesinin ardından ilk kez 5400 puanın üzerine çıktı.

Oluşturma Tarihi 13 Haziran 2024 09:31

Son Güncelleme Tarihi 13 Haziran 2024 09:33

S&P 500, Fed'in son politika duyurusu ve Mayıs ayı enflasyon verilerinin fiyat baskılarının hafiflediğine işaret etmesinin ardından Çarşamba günü rekor seviyeye yükseldi ve ilk kez 5.400'ün üzerinde kapandı.

"TÜFE ŞAHİN FED'İ ETKİSİZ HALE GETİRDİ"

S&P 500 günü %0,85 artışla 5.421,03 seviyesinden tamamlarken, Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 1,53 değer kazanarak 17.608,44 seviyesinden günü kapattı. Hem S&P 500 hem de Nasdaq tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı ve Çarşamba günü rekorlarla kapandı. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,09 ya da 35,21 puan düşerek 38.712,21 seviyesine geriledi.

InfraCap'in kurucusu Jay Hatfield, "TÜFE şahin Fed'i etkisiz hale getirdi. Piyasa katılımcılarının çoğu ekonominin yavaşladığına ve faizleri düşürmek zorunda kalacaklarına inanıyor" dedi.

Apple hisselerinde yukarı hareket devam ederken, Nvidia ve Tesla da güçlü bir şekilde yükseldi.

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