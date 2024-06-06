S&P 500 rekor kırmaya devam ediyor

Başta Nvidia olmak üzere dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin hisselerine olan güçlü talep Wall Street'te S&P 500 endeksini bir kez daha rekora taşıdı.

ABD'de dün açıklanan ADP özel sektör istihdam verisi sonrasında piyasaların Fed'in bu yıl en az 2 faiz artırımı yapacağı fiyatlamaları, tahvil getirilerinin düşmesi S&P endeksine bu yıl 25'inci rekorunu kırdırdı.

S&P 500 Endeksi yüzde 1,18 artışla günü 5354,03 puandan tamamlarken, Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 1,96 artışla 17187 puandan ve Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,.25 artışla 38807,33 puandan günü kapattı.

Nvidia hisselerinin yüzde 5'in üzerinde değer kazandığı ve piyasa değerinin 3 trilyon doları aştığı gün, ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdının getirisi Mart'tan bu yana ilk kez yüzde 4,28'e indi.