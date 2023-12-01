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S&P 500'den 43 yıl sonra en iyi Kasım

S&P 500 Endeksi bu ay yüzde 8,9 artarak 1980'den bu yana en iyi ikinci Kasım ayını yaşadı. Kasım ayrıca, Wall Street'te son 1,5 yıldır görülen en iyi ay oldu.

Oluşturma Tarihi 01 Aralık 2023 08:52

Son Güncelleme Tarihi 01 Aralık 2023 08:52

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, S&P 500 Endeksi 2023'te yaklaşık %19 arttı ve yatırımcıların resesyon olasılığını, jeopolitik kargaşayı ve yükselen borçlanma maliyetlerini göz ardı etmesiyle üç aylık bir kayıp serisini kırdı.

Carson Group'un baş piyasa stratejisti Ryan Detrick, "Kasım ayına girerken neredeyse herkes ofsayttaydı. Dolayısıyla yatırımcıların Aralık ayında da kazanç peşinde koşmaları için hala büyük bir fırsat var" dedi.

Kasım ayı geleneksel olarak S&P 500 için yılın en iyi altı ayını başlatır, bunun nedeni genellikle şirketlerin ve emeklilik planlarının hisse senedi alımlarının 1 Kasım'da başlamasıdır. Yatırım fonları için vergi kaybını hasat etme son tarihi genellikle 31 Ekim'dir, bireysel vergi mükellefleri için olduğu gibi yıl sonu değildir.

Aralık ayı başlarken, yatırımcılar politika patikasını daha iyi anlamak için Cuma günü Powell'ı izleyecekler. Fed'in 13 Aralık'ta faizleri sabit bırakması beklenirken, yetkililer önümüzdeki yıla ilişkin tahminlerini de açıklayacak.

Evans May Wealth'in yönetici ortağı Brooke May, "Fed, politika yapıcılardan faiz indirimine gidilebileceğine dair gelecek herhangi bir sinyalin varlık fiyatlarında yeni bir büyük ralliye neden olabileceğinden korkuyor. Eğer bu durum enflasyonda bir canlanmaya yol açarsa, Fed Başkanı Powell şahin bir ton takınabilir ve bu da önümüzdeki haftalarda volatilitenin artmasına neden olabilir." dedi.

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