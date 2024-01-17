S&P: ABD'de kurumsal borç temerrütleri 2023'te %80 arttı

S&P verilerine göre, gerekli ödemelerini yapamayan şirketlerin sayısı, 2022 yılında 85 iken %80'lik bir artışla 2023 yılında 153'e ulaştı. Bu, 2020'de Covid ile ilgili artış dışında son yedi yılın en yüksek temerrüt oranı oldu.

S&P, toplam temerrütlerin çoğunun negatif nakit akışına, yüksek borç yüküne ve zayıf likiditeye sahip düşük dereceli şirketlerden geldiğini söyledi. Sektör açısından bakıldığında, özellikle medya ve eğlence sektörleri olmak üzere tüketiciye yönelik şirketler temerrütlerin başını çekti.

S&P, Fed'e göre 13,7 trilyon dolarlık bir borç yükü taşıyan kurumsal Amerika için zor zamanlar olabileceğini söyledi. Şirketlerin borcu, Covid-19 salgınının ilk günlerinde Fed'in faiz oranlarını düşürmesinin avantajını kullanmasıyla 2020'den bu yana %18,3 arttı.

Firma, "2024 yılında, ağırlıklı olarak derecelendirme ölçeğinin alt ucunda ('B-' veya daha düşük derecelendirilmiş) olmak üzere, ihraççıların yaklaşık %40'ının not düşürme riski altında olduğu küresel olarak daha fazla kredi kötüleşmesi bekliyoruz" diye yazdı. "Faiz indirimi beklentisine rağmen finansman maliyetlerinin yüksek kalmaya devam etmesini bekliyoruz. Borçlular 2024 vadelerini azaltırken, spekülatif dereceli borçların büyük bir kısmının vadesinin 2025 ve 2026'da dolması bekleniyor." dedi.