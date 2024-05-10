Tahvil fonlarına 2021'den bu yana en büyük sermaye girişi

Bank of America'nın EPFR verilerinden derlediği rapora göre, yatırımcıların sabit gelir piyasalarına yönelmesiyle küresel tahvil fonlarına sermaye girişi 8 Mayıs haftasında Temmuz 2021'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

8 Mayıs haftasında tahvil fonları 17,8 milyar dolarlık giriş yaşandı. Tahvil fonlarına sermaye girişi 20 haftadır sürüyor.

Hisse senedi fonlarına 14,8 milyar dolar sermaye girişinin olduğu 8 Mayıs hafkasında nakit fonlar da 67,8 milyar dolar yatırım çekti. Kripto yatırım araçlarına 100 milyon dolar sermaye girişi olurken. altın fonlarından 700 milyon dolar çıktı.

8 Mayıs haftasında gelişmekte olan piyasa hisse senetleriden 600 milyon dolar çıkarken, gelişmekte olan piyasa tahvillerinden de 700 milyon dolar çıkış oldu.