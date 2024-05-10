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Tahvil fonlarına 2021'den bu yana en büyük sermaye girişi

Bank of America (BofA) raporuna göre tahvil fonlarına Temmuz 2021'den bu yana görülen en büyük haftalık sermaye girişi yaşandı.

Oluşturma Tarihi 10 Mayıs 2024 11:34

Son Güncelleme Tarihi 10 Mayıs 2024 11:34

Bank of America'nın EPFR verilerinden derlediği rapora göre, yatırımcıların sabit gelir piyasalarına yönelmesiyle küresel tahvil fonlarına sermaye girişi 8 Mayıs haftasında Temmuz 2021'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

8 Mayıs haftasında tahvil fonları 17,8 milyar dolarlık giriş yaşandı. Tahvil fonlarına sermaye girişi 20 haftadır sürüyor.

Hisse senedi fonlarına 14,8 milyar dolar sermaye girişinin olduğu 8 Mayıs hafkasında nakit fonlar da 67,8 milyar dolar yatırım çekti. Kripto yatırım araçlarına 100 milyon dolar sermaye girişi olurken. altın fonlarından 700 milyon dolar çıktı.

8 Mayıs haftasında gelişmekte olan piyasa hisse senetleriden 600 milyon dolar çıkarken, gelişmekte olan piyasa tahvillerinden de 700 milyon dolar çıkış oldu.

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