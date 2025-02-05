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Tahvil ihracı için 4 finans kuruluşa yetki verildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2032 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere 4 finans kuruluşuna yetki verilmesini kararlaştırdı.

Oluşturma Tarihi 05 Şubat 2025 14:26

Son Güncelleme Tarihi 05 Şubat 2025 14:26

Hazine ve Maliye Bakanlığı, internet sitesinde yayımladığı duyuruda dolar cinsinden 2032 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere 4 finans kuruluşuna yetki verilmesini kararlaştırdığını açıkladı.

Duyuruda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2032 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Citi, Goldman Sachs, JP Morgan ve Societe General'e yetki vermiştir." ifadesi kullanıldı.

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