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Teknoloji hisselerindeki ralli Wall Street'te endeksleri yükseltti

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bazılarındaki ralli, tahvil piyasasındaki dalgalanmanın azalma Wall Street'e dün de yükseliş getirdi.

Oluşturma Tarihi 19 Ocak 2024 08:59

Son Güncelleme Tarihi 19 Ocak 2024 08:59

Wall Street'te endeksler yapay zeka iyimserliğinin Nvidia ve diğer çip hisselerindeki kazançları artırmasıyla yükselirken, faiz indirimlerine ilişkin şüpheler kamu hizmetleri ve gayrimenkul hisselerini vurdu.

Nasdaq 100, analistlerin Apple için tavsiyelerini yükseltmeleri ve TSMC'nin 2024'te çip sektörünün toparlanacağı beklentilerini ortaya koymasıylatüm zamanların en yüksek seviyesinden kapandı.

Nvidia gün içi rekor seviyeye ulaştı ve 24 milyar doların üzerinde hisse alım satımıyla Wall Street'te en çok işlem gören şirket oldu. Rakip Advanced Micro Devices da rekor bir yükseliş kaydetti.

Broadcom, Qualcomm ve Marvell Technology değer kazandı. Philadelphia SE yarı iletken endeksi ralli yaptı ve Aralık 2023'teki rekor seviyesine yaklaştı.

Apple, BofA Global Research'ün iPhone üreticisinin hisselerini "nötr "den "al "a yükseltmesinin ardından sıçrama yaptı. Bu da S&P 500 bilgi teknolojileri endeksinin rekor seviyeye ulaşmasına yardımcı oldu.

S&P 500 41,73 puan ya da %0,88 değer kazanarak 4.780,94 puana ulaşırken, Nasdaq Bileşik 200,03 puan ya da %1,35 değer kazanarak 15.055,65'e yükseldi. Dow Jones Sanayi Endeksi 201,94 puan ya da %0,54 artışla 37.468,61'e yükseldi.

Hisse senedi yatırımcıları, Fed yetkililerinin faiz oranlarını düşürmeyi düşünürken yavaşlama işaretleri aradıkları bir dönemde işgücü piyasasının gücünü vurgulayan verilerden etkilenmedi. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, seçimlerden küresel çatışmalara kadar öngörülemeyen olayların potansiyel etkileri göz önüne alındığında politika yapıcıları ihtiyatlı davranmaya çağırdı. Philadelphia'daki mevkidaşı Patrick Harker ise enflasyonun hedefe doğru gerilemeye devam etmesini beklediğini söyledi.

Independent Advisor Alliance'dan Chris Zaccarelli, "ABD ekonomisinin temelindeki güç göz önüne alındığında, bu noktada çok fazla düşüşe geçmek zor. Borsa ve ekonomiyle ilgili yaygın karamsarlık ve şüphe, aykırı bir sinyaldir ve kalabalığa karşı çıkmak için en iyi nedenlerden biridir. Son şüpheci de dönüştüğünde, piyasa yine büyük bir şoka karşı savunmasız kalacaktır, ancak henüz o noktada değiliz" dedi.

City Index ve Forex.com'dan Fawad Razaqzada'ya göre, hisse senetlerindeki toparlanma işlerin daha sakin olduğunu gösteriyor, ancak bu koşulların bu şekilde kalacağı anlamına gelmiyor. Razaqzada, büyük merkez bankalarının faiz oranlarını piyasanın düşündüğü kadar çok ya da kısa sürede düşürmeyebileceğine dair artan bir algı olduğunu belirtti.

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