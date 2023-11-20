Tokyo'da Nikkei 225 Endeksi 33 yılın zirvesini test etti

Nikkei 225, Cuma günkü kapanışa göre %0,80 artışla 33.853,46 seviyesine kadar yükseldi. Daha sonra kar satışlarıyla aşağı çekildi ve sabah seansını Cuma gününe göre %0,07 düşüşle 33.562,41 seviyesinde tamamladı.

Endeks, yendeki uzun süreli zayıflık, sağlam şirket kazançları ve Tokyo Borsası tarafından desteklenen kurumsal yönetim reformları sayesinde bu yıl yaklaşık %29 değer kazandı.

Daiwa Securities Co. baş küresel stratejisti Hirokazu Kabeya, hafta içinde hem Japonya'da hem de ABD'de tatil olması ve Salı günü Nvidia Corp. tarafından açıklanacak kazançların teknoloji hisseleri için bir işaret oluşturması ihtimali nedeniyle yatırımcıların bekle ve gör havasında olduğunu söyledi. Kabeya, Nikkei'yi 34.000'e çıkaracak olumlu haberlerin eksik olduğunu da sözlerine ekledi.

Saxo Markets piyasa stratejisti Charu Chanana, "Japon ekonomisindeki yapısal akımlar Japon hisse senetlerine güç vermeye devam ediyor ve Fed'in faiz artırım döngüsünün sona erdiğini düşünen piyasadan da biraz yardım alıyor. Güçlü bir yurt içi kazanç sezonu pastanın üzerindeki kiraz oldu" dedi.