CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Trump beklentisi Wall Street'e güçlü alım getirdi

Trump beklentisi Wall Street'e güçlü alım getirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi tutumunu yumuşatacağı beklentisi Wall Street'e güçlü alım getirdi.

Oluşturma Tarihi 25 Mart 2025 09:03

Son Güncelleme Tarihi 25 Mart 2025 09:05

ABD Başkanı Donald Trump'ın geniş kapsamlı tarife planlarından bazılarını uygulamaktan geri durabileceği ve böylece ABD'nin uzun süreli bir ticaret savaşından kaynaklanan ekonomik yavaşlamayı atlatabileceği iyimserliği Wall Street'e dün güçlü alım getirdi.

Dow Jones Sanayi Endeksi 597,97 puan veya %1,42 artarak 42.583,32'den kapandı. S&P 500 %1,76 artarak 5.767,57'ye, teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite %2,27 değer kazanarak 18.188,59'a ulaştı.

Dokuz hafta üst üste düşen Tesla hisseleri yaklaşık %12 artarak Cuma günkü kazançlarına katkıda bulundu. Meta Platforms ve Nvidia'nın her biri %3'ten fazla yükseldi.

Yatırımcılar, Trump'ın karşılıklı gümrük tarifeleri için 2 Nisan'da başlatacağı tarih öncesinde enflasyon ve resesyonda potansiyel bir artış konusunda tedirgin olmaya devam ediyor. Ancak Bloomberg News ve The Wall Street Journal'a göre, gümrük vergilerinin kapsamının daha dar olabileceği ve sektöre özel tarifelerin ertelenmesinin beklendiği yönündeki haberler yatırımcıların moralini yükseltti.

Trump Pazartesi öğleden sonra yaptığı açıklamada, karşılıklı gümrük vergileri konusunda "birçok ülkeye" mola verebileceğini söyledi. Ayrıca kabine toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada, ilaç ve otomobil gibi sektörlere yönelik vergilerin "yakın gelecekte" gelmeye devam edeceğini söyledi ve esasen bunların Nisan başındaki uygulamanın bir parçası olmayacağını doğruladı.

Allianz Investment Management kıdemli yatırım stratejisti Charlie Ripley, "Karşılıklı gümrük tarifeleri konusundaki endişeler bir nebze azalırken piyasa koşulları da önemli ölçüde iyileşiyor. Risk açısından bakıldığında, tırmanma veya misilleme her zaman bir endişe kaynağı olmuştur, ancak yönetimin tarife uygulaması konusunda daha hedefli ve taktiksel bir stratejiyle gelmesi halinde, tam kapsamlı bir ticaret savaşı riskleri azalacaktır. Karşılıklı tarifelerin daha sulandırılmış bir biçimde gelmesi halinde, bunu ABD'deki büyümeye potansiyel bir destek olarak görüyoruz" dedi.

İlginizi Çekebilir
ABD’nin cari açığı son çeyrekte daraldı ABD'nin cari açığı son çeyrekte daraldı 20 Mart 2025 16:35
İngiltere Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu İngiltere Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu 20 Mart 2025 16:17
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları arttı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı 20 Mart 2025 16:29
Avro Bölgesi’nde inşaat üretimi arttı Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi arttı 20 Mart 2025 14:36
İsviçre Merkez Bankası faizi 25 baz puan düşürdü İsviçre Merkez Bankası faizi 25 baz puan düşürdü 20 Mart 2025 14:19
OECD: Küresel borç piyasaları zorlu bir görünümle karşı karşıya OECD: Küresel borç piyasaları zorlu bir görünümle karşı karşıya 20 Mart 2025 13:20
Avrupa Merkez Bankasından tarifelere karşı uyarı Avrupa Merkez Bankasından tarifelere karşı uyarı 20 Mart 2025 12:43
Yurt dışı ÜFE verileri açıklandı Yurt dışı ÜFE verileri açıklandı 20 Mart 2025 10:41
Petrol fiyatları ABD dolarının etkisiyle yükseldi Petrol fiyatları ABD dolarının etkisiyle yükseldi 20 Mart 2025 09:06
BlackRock: Resesyon Bitcoin için büyük bir katalizör olacak BlackRock: Resesyon Bitcoin için büyük bir katalizör olacak 20 Mart 2025 09:04
Trump: Fed’in faizleri düşürmesi çok daha iyi olacaktır Trump: Fed'in faizleri düşürmesi çok daha iyi olacaktır 20 Mart 2025 08:59
Çin faiz oranlarını sabit tuttu Çin faiz oranlarını sabit tuttu 20 Mart 2025 08:57
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler