Trump beklentisi Wall Street'e güçlü alım getirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın geniş kapsamlı tarife planlarından bazılarını uygulamaktan geri durabileceği ve böylece ABD'nin uzun süreli bir ticaret savaşından kaynaklanan ekonomik yavaşlamayı atlatabileceği iyimserliği Wall Street'e dün güçlü alım getirdi.

Dow Jones Sanayi Endeksi 597,97 puan veya %1,42 artarak 42.583,32'den kapandı. S&P 500 %1,76 artarak 5.767,57'ye, teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite %2,27 değer kazanarak 18.188,59'a ulaştı.

Dokuz hafta üst üste düşen Tesla hisseleri yaklaşık %12 artarak Cuma günkü kazançlarına katkıda bulundu. Meta Platforms ve Nvidia'nın her biri %3'ten fazla yükseldi.

Yatırımcılar, Trump'ın karşılıklı gümrük tarifeleri için 2 Nisan'da başlatacağı tarih öncesinde enflasyon ve resesyonda potansiyel bir artış konusunda tedirgin olmaya devam ediyor. Ancak Bloomberg News ve The Wall Street Journal'a göre, gümrük vergilerinin kapsamının daha dar olabileceği ve sektöre özel tarifelerin ertelenmesinin beklendiği yönündeki haberler yatırımcıların moralini yükseltti.

Trump Pazartesi öğleden sonra yaptığı açıklamada, karşılıklı gümrük vergileri konusunda "birçok ülkeye" mola verebileceğini söyledi. Ayrıca kabine toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada, ilaç ve otomobil gibi sektörlere yönelik vergilerin "yakın gelecekte" gelmeye devam edeceğini söyledi ve esasen bunların Nisan başındaki uygulamanın bir parçası olmayacağını doğruladı.

Allianz Investment Management kıdemli yatırım stratejisti Charlie Ripley, "Karşılıklı gümrük tarifeleri konusundaki endişeler bir nebze azalırken piyasa koşulları da önemli ölçüde iyileşiyor. Risk açısından bakıldığında, tırmanma veya misilleme her zaman bir endişe kaynağı olmuştur, ancak yönetimin tarife uygulaması konusunda daha hedefli ve taktiksel bir stratejiyle gelmesi halinde, tam kapsamlı bir ticaret savaşı riskleri azalacaktır. Karşılıklı tarifelerin daha sulandırılmış bir biçimde gelmesi halinde, bunu ABD'deki büyümeye potansiyel bir destek olarak görüyoruz" dedi.