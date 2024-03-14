Tüketici hakem heyetleri, vatandaşın 3 yılda yaklaşık 6,3 milyar liralık uyuşmazlığını çözdü

Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptılan derlemeye göre, tüketici hakem heyetleri, kurulduğu günden bu yana kadar yaklaşık 17 milyon başvuruyu karara bağladı.

Tüketici hakem heyetlerine 2021-2023 döneminde perakende ticaret, abonelik, finansal hizmetler, turizm, ulaşım-sağlık-eğitim ve diğer hizmetler sektörlerinde 1 milyon 901 bin 83 başvuru geldi. Başvuruların toplam tutarının 6 milyar 270 milyon 934 bin 665 lira olduğu hesaplandı.

Bu başvuruların sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 53,2'sinin "perakende ticaret" sektörüne yönelik olduğu belirlendi. Böylece, söz konusu dönemde her 2 başvurudan biri perakende ticaret sektörüne yönelik oldu.

Perakende ticaret sektörünü yüzde 14,6 ile "diğer hizmetler", yüzde 14,2 ile "abonelik hizmetleri", yüzde 11,7 ile "finansal hizmetler", yüzde 4,8 ile "ulaşım-sağlık-eğitim hizmetleri" ve yüzde 1,5 ile "turizm hizmetleri" sektörleri takip etti.

Tüketici hakem heyetlerinin 3 yıllık dönemde çözüm sağladığı 6 milyar 270 milyon 934 bin 665 liralık uyuşmazlık tutarı içinde de en büyük payı 3 milyar 734 milyon 216 bin 143 lira ile perakende ticaret sektörü aldı.

BAŞVURULARIN YARISI TÜKETİCİ LEHİNE SONUÇLANDI

Tüketici hakem heyetlerine 3 yıllık dönemde yapılan başvuruların yüzde 50'si tüketiciler lehine sonuçlandı.

Tüketici hakem heyetlerinin ortalama karar alma süresi 2021'de yaklaşık 119 gün olarak hesaplanırken, bu süre 2022'de yaklaşık 94 güne geriledi. Bu süre geçen yıl 98 gün olarak tespit edildi.

BAKANLIĞA ULAŞAN ŞİKAYETLERİN YÜZDE 85'İ CİMER'DEN

Bu arada tüketiciler, tüketici hakem heyetlerinde hak aramak yanında, farklı konulardaki şikayetlerini de Bakanlığa iletebiliyor. Devre tatil, paket tur, kampanyalı satış, işyeri dışında satış, mesafeli satışlar, tüketici kredisi, konut finansman kredisi, kredi kartları, süreli yayın, abonelik, ayıplı mal ve hizmet gibi konulardaki şikayetler, CİMER, AK Parti İletişim Merkezi (AKİM), e-Devlet, e-posta, yazılı başvuru ve diğer yollarla Bakanlığa ulaştırılıyor.

Bu kapsamda 2021-2023 dönemde Bakanlığa 378 bin 357 tüketici şikayet başvurusunda bulundu.

Vatandaşlar, başvuru yolları arasında en çok yüzde 85 oranıyla CİMER'i tercih etti. Tüketiciler CİMER üzerinden 322 bin 439 başvuruda bulundu.

CİMER'i 48 bin 466 ile e-Devlet, 7 bin 133 ile yazılı başvuru, 179 ile "Bakana ulaşın" maili, 90 ile AKİM ve 50 ile diğer internet başvuruları takip etti.

ÇAĞRILAR 2 DAKİKADA CEVAPLANDI

Tüketicilerin sorunlarına ilişkin çözüm yollarının sunulduğu ve bu sorunların ilgili makamlara iletildiği "Alo 175 Tüketici Danışma Hattı"nda günlük ortalama 1000 başvuru yanıtlanıyor. Bu hatta gelen çağrılar ortalama iki dakikada cevaplanıyor.

Bu hatta gelen çağrılar, ağırlıklı olarak ayıplı mal ve hizmetler, mesafeli sözleşmeler, abonelik sözleşmeleri ve satış sonrası hizmetler konularından oluşuyor.

Bu kapsamda Tüketici Danışma Hattı'yla 2021'de 476 bin 650, 2022'de 333 bin 438, 2023'te 385 bin 682 olmak üzere 1 milyon 195 bin 770 çağrı cevaplandı.