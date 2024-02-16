Tüketim şirketlerinin hisselerine talebin artması bekleniyor

Goldman Sachs Group Inc. stratejistlerine göre, enflasyonun düştüğü, ücretlerin yüksek seyrettiği ve ABD'li tüketicilerin harcamak için daha fazla nakde sahip olduğu bir dönemde Avrupa'nın lüks tüketim hisse senetleri canlanmaya hazırlanıyor.

Sharon Bell liderliğindeki ekip, bol doğal gaz arzının enerji fiyatlarını düşürmesini ve ek bir kuyruk rüzgarı sağlamasını bekledikleri için bölgesel tüketici ürünleri ve hizmetleri üzerindeki notlarını nötrden "ağırlığını artır"a yükseltti.



Bell yayınladığı yatırımcı notunda, özellikle lüks mal üreticilerinin "ABD'deki refah dinamiklerinin iyileşmesinden faydalanması gerektiğini" yazdı.