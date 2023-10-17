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Uzun vadeli ABD Hazine kağıdı getirileri daha da yükselebilir

BlackRock Yatırım Enstitüsü yaptığı açıklamada, uzun vadeli ABD Hazine kağıdı getirilerinin yükselmek için hala yeri olabileceğini, ancak enflasyonun gevşemesi ve Fed'in faiz oranlarında zirveye yaklaşması nedeniyle getirilerin kısa vadede her iki yönde de sallanabileceğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 17 Ekim 2023 09:26

Son Güncelleme Tarihi 17 Ekim 2023 09:26

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock'ın bir kolu olan enstitü, altı ila 12 aylık bir süreçte uzun vadeli Hazine tahvilleri için daha önceki "zayıf ağırlık" tavsiyesinden "nötr"e döndüğünü belirtti.

Fiyatlarla ters orantılı hareket eden Hazine tahvillerinin getirileri, ABD Merkez Bankası'nın enflasyondaki artışla mücadele etmek için Mart 2022'de faiz oranlarını artırmaya başlamasından bu yana hızla yükseldi.

Uzun vadeli tahvil getirileri, şaşırtıcı derecede dirençli bir ekonominin faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisini artırmasıyla son zamanlarda on buçuk yıldan fazla bir süredir görülmemiş yüksek seviyelere ulaştı.

Enstitü yayınladığı bilgi notunda, "Federal Rezerv politika faizlerinin yeniden fiyatlandırılması, Fed'in 2022'deki ilk artışından bu yana getiri hareketinin büyük bir parçası oldu" değerlendirmesini yaparken, "Getiri artışının beklenen politika faizlerinin zirveye yaklaşmasından kaynaklandığını görüyoruz" dedi.

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