VİOP'ta endeks kontratı güne artışla başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,9 azalışla 11.930,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise yüzde 0,2 yükselerek 11.956,00 puan olmuştu.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,25 artışla 11.960,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puan faiz indireceğine yönelik güçlü beklentilerin etkisiyle pozitif bir seyir izliyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ı (OVP) açıkladı. Yılmaz, enflasyonla mücadelede kararlı ve bütüncül bir yaklaşımla yola devam ettiklerini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.000 ve 12.100 seviyelerinin direnç, 11.900 ve 11.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.