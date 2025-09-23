CANLI BORSA
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 1,08 düşüşle 12.992,00 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 23 Eylül 2025 09:33

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,60 artışla 13.134,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarını geri vererek yüzde 0,1 azalışla 13.110,00 puan olmuştu.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 1,08 düşüşle 12.992,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına ilişkin devam eden endişeler ve ABD Merkez Bankasından (Fed) beklenen faiz indirimlerine ilişkin bazı banka üyelerinden gelen temkinli açıklamalarla karışık seyrederken, gözler bugün Fed Başkanı Jerome Powell'dan gelecek açıklamalara çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının yanı sıra dünya genelinde açıklanacak Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.800 ve 12.700 puanın destek, 13.100 ve 13.200 seviyelerinin direnç, konumunda olduğunu kaydetti.

