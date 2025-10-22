CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yatay seyirle 11.498,00 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 22 Ekim 2025 09:32

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,16 azalışla 11.502,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında yatay seyirle 11.503,00 puandan kapandı.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,03 azalışla 11.498,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD'de hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile planlanan görüşmenin gerçekleşmeme ihtimaline yönelik söylemi risk iştahını törpüledi.

ABD ile Çin arasında ticari gerilim dünya genelinde yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Trump, iki hafta içinde Güney Kore'de, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geleceğini belirtirken, kısa süre sonra bu görüşmenin "belki de gerçekleşmeyebileceğini" ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.400 ve 11.300 seviyelerinin destek, 11.600 ve 11.700 puanın direnç, konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Piyasalar ticaret gerilimlerinin azalmasıyla pozitif seyrediyor Piyasalar ticaret gerilimlerinin azalmasıyla pozitif seyrediyor 21 Ekim 2025 09:05
Almanya’nın vergi gelirleri arttı Almanya'nın vergi gelirleri arttı 21 Ekim 2025 08:46
Goldman Sachs, Brent petrol için yeni öngörüsünü açıkladı Goldman Sachs, Brent petrol için yeni öngörüsünü açıkladı 21 Ekim 2025 08:44
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı değişmedi ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı değişmedi 18 Ekim 2025 10:24
Trump’tan ithal araçlara yeni tarife hamlesi! Trump’tan ithal araçlara yeni tarife hamlesi! 18 Ekim 2025 09:05
Altının kilogram fiyatı 6 milyon TL’yi aştı! Altının kilogram fiyatı 6 milyon TL'yi aştı! 17 Ekim 2025 16:55
Avro Bölgesi’nde eylül ayı enflasyonu belli oldu Avro Bölgesi'nde eylül ayı enflasyonu belli oldu 17 Ekim 2025 13:03
Elektrik ve elektronik sektöründen rekor ihracat Elektrik ve elektronik sektöründen rekor ihracat 17 Ekim 2025 11:09
Asya borsaları satış ağırlıklı seyrediyor Asya borsaları satış ağırlıklı seyrediyor 17 Ekim 2025 10:04
Brent petrolün varili 60,66 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 60,66 dolardan işlem görüyor 17 Ekim 2025 09:42
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 17 Ekim 2025 09:31
ABD’nin ticari ham petrol stokları arttı ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı 17 Ekim 2025 09:20
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler