VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 1,82 yükselişle 13.163,00 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 22 Eylül 2025 09:35

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,71 artışla 12.927,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek yüzde 1,7 primle 13.143,00 puan olmuştu.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 1,82 artışla 13.163,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin "H-1B" çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti getirme kararının ardından yatırımcıların temkinli davranmasıyla haftaya karışık seyirle başladı.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi, ABD'de ağustos Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 13.500 ve 14.000 seviyelerinin direnç, 12.700 ve 12.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

