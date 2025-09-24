CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,11 yükselişle 12.987,00 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 24 Eylül 2025 09:31

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,2 azalışla 12.973,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise 0,1 artışla 12.981,00 puan olmuştu.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,11 artışla 12.987,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD'deki enflasyonla mücadele ve parasal gevşeme sürecine ilişkin temkinli söylemlerinin ardından karışık seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 13.000 ve 13.100 seviyelerinin direnç, 12.900 ve 12.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Brent petrolde arz endişesi yaşanıyor Brent petrolde arz endişesi yaşanıyor 22 Eylül 2025 09:50
Çin Merkez Bankası, gösterge faiz oranlarını sabit tuttu Çin Merkez Bankası, gösterge faiz oranlarını sabit tuttu 22 Eylül 2025 08:42
Emtia piyasaları Fed’in faiz kararı sonrası karışık seyretti Emtia piyasaları Fed'in faiz kararı sonrası karışık seyretti 21 Eylül 2025 11:23
Uzmanlar, Fed’in gelecek yıl faiz oranlarını beklenenden daha fazla indirebileceğini öngörüyor Uzmanlar, Fed'in gelecek yıl faiz oranlarını beklenenden daha fazla indirebileceğini öngörüyor 21 Eylül 2025 11:21
AB’den Rusya’ya yeni yaptırım paketi AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi 19 Eylül 2025 16:17
Trump’ın vergi hamlesi, Almanya’nın dış ticaret fazlasını baskılıyor Trump'ın vergi hamlesi, Almanya'nın dış ticaret fazlasını baskılıyor 19 Eylül 2025 15:11
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 19 Eylül 2025 14:01
Almanya’da üretici fiyatlarında 16 ayın en sert düşüşü Almanya'da üretici fiyatlarında 16 ayın en sert düşüşü 19 Eylül 2025 11:18
Brent petrolün varili 66,83 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 66,83 dolardan işlem görüyor 19 Eylül 2025 09:32
İngiltere’de tüketici güveni geriledi İngiltere'de tüketici güveni geriledi 19 Eylül 2025 08:52
BoJ faiz oranını sabit bıraktı BoJ faiz oranını sabit bıraktı 19 Eylül 2025 08:54
Japonya’da çekirdek enflasyon ağustos ayında yavaşladı Japonya'da çekirdek enflasyon ağustos ayında yavaşladı 19 Eylül 2025 08:57
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler