VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat haftaya yüzde 0,27 düşüşle 12.555,00 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 29 Eylül 2025 09:33

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,7 azalışla 12.589,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 12.614 ,00 puan olmuştu.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,27 azalışla 12.555,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayında faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin gücünü korumasıyla haftaya pozitif başladı.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de bekleyen konut satışları Dallas Fed imalat sanayi endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.500 ve 12.400 puanın destek, 12.600 ve 12.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

