CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa

Wall Street rekorlarına devam ediyor

ABD enflasyon verisi öncesi Wall Street rekorlarına devam etti.

Oluşturma Tarihi 10 Ekim 2024 08:57

Son Güncelleme Tarihi 10 Ekim 2024 08:58

ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerine hazırlanan Wall Street yatırımcıları hisse senetlerini tüm zamanların en yüksek seviyelerine taşıdı.

Açıklanacak verinin tüketici fiyatlarının ılımlı seyretmeye devam ettiğini göstereceği beklentilerinin de etkisiyle S&P 500 5.800'e yaklaşarak 2024 yılında 44. rekorunu kırdı.

S&P 500 günü yüzde 0,71, Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 0,60 ve Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,03 artışla tamamladı.

TradeStation'dan David Russell, "Bugünkü Fed tutanakları oldukça 'ho-hum' idi, bu aslında hisse senedi yatırımcıları için iyi bir şey olabilir. Politika yapıcılar enflasyonun düşmekte olduğunu kabul ediyor ve istihdam artışında potansiyel zayıflık görüyorlar. Bu da gerektiğinde faiz indirimlerini masada tutuyor. Sonuç olarak Powell yılsonuna doğru piyasayı arkasına almış olabilir" dedi.

İlginizi Çekebilir
ECB’nin faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor ECB'nin faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor 08 Ekim 2024 16:17
ABD 70,4 milyar dolar ticaret açığı verdi ABD 70,4 milyar dolar ticaret açığı verdi 08 Ekim 2024 16:13
Fed üyesi Kugler: Daha fazla faiz indiriminden yanayım Fed üyesi Kugler: Daha fazla faiz indiriminden yanayım 08 Ekim 2024 16:04
İhracat ikliminde ılımlı iyileşme İhracat ikliminde ılımlı iyileşme 08 Ekim 2024 12:26
Borsa güne yatay başladı Borsa güne yatay başladı 09 Ekim 2024 10:08
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 09 Ekim 2024 09:53
Eylülde en çok altın kazandırdı Eylülde en çok altın kazandırdı 08 Ekim 2024 11:40
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 08 Ekim 2024 08:56
BofA, Türkiye için enflasyon beklentisini revize etti BofA, Türkiye için enflasyon beklentisini revize etti 08 Ekim 2024 06:21
Alman otomobil endüstrisinde satışlar geriledi Alman otomobil endüstrisinde satışlar geriledi 07 Ekim 2024 14:29
Avro Bölgesi’nde perakende satışlar ağustosta arttı Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ağustosta arttı 07 Ekim 2024 14:26
Çin’in döviz rezervleri 3,3 trilyon dolara ulaştı Çin'in döviz rezervleri 3,3 trilyon dolara ulaştı 07 Ekim 2024 14:04
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler