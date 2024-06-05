Wall Street'in endeksleri 3 gündür yükseliyor

Wall Street'in başlıca hisse senedi endeksleri üst üste üçüncü günü de yükselişle tamamladı. Ancak küçük sermayeli şirketler bir darbe daha aldı.

Pazartesi günkü aşağı yönlü dönüşün ardından Russell 2000 küçük sermayeli endeksi %1,3 düştü ve beş seansta ikinci kez 50 günlük hareketli ortalamasının altında kapandı. Küçük sermayeli şirketler daha yüksek faiz ortamında geride kalma eğilimindedir, ancak bu hafta 10 yıllık Hazine getirisindeki büyük düşüş küçük sermayeli şirketlere pek yardımcı olmadı.

Yatırımcılar ABD ekonomisinin yavaşlama ihtimalini düşündükçe para son günlerde tahvillere aktı.

EN BÜYÜK DÖRT GÜNLÜK GETİRİ DÜŞÜŞÜ YAŞANDI

Ev inşaatçıları da düşük faizler nedeniyle yükselme eğiliminde, ancak grup Salı günü %1,2 düştü. Toll Brothers, PulteGroup ve Lennar da dahil olmak üzere en iyi performans gösteren birkaç ev inşaatçısı 50 günlük hareketli ortalamalarının altında.

Dow Jones Sanayi Endeksi %0,36 artışla 38711,29 puana yükselirken, Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 0,17 ve S&P 500 %0,15 değer kazandı.

Borsa kapandıktan hemen sonra, 10 yıllık Hazine tahvili getirisi yaklaşık 7 baz puan düşüşle %4,33 civarında işlem gördü. Yatırımcıların tahvillere olan iştahı, son dört seansta getirileri düşürdü. Dow Jones Market Data'ya göre bu, Ocak sonu-1 Şubat'tan bu yana görülen en büyük dört günlük getiri düşüşü oldu.