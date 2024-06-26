Wall Streett dün karışık bir seyir izledi

ABD hisse senetleri, Nvidia'nın teknoloji sektörünü yukarı çekmesi ve Dow sanayi hisselerinin ters yönde hareket etmesiyle karışık bir seyir izledi.

Vadeli endeksler bu saban yatay seyir izliyorlar. Vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,04 ekside, Nasdaq 100 yüzde 0,06 ve S&P 500 yüzde 0.03 artıda.

Yatırımcıların azalan ABD tüketici duyarlılığını ayrıştırması ve haftanın ilerleyen günlerinde açıklanacak Mayıs ayı enflasyon verilerini beklemelerinin etkisiyle Hazine getirileri düştü.

DÜŞÜŞ SERİSİNİ SONLANDIRDI

Nvidia hisselerindeki sıçrama, teknoloji ağırlıklı Nasdaq'ı yükselterek üç seanslık düşüş serisini sonlandırdı. Nasdaq Composite %1,26, S&P 500 %0,39 yükseldi ve Dow Jones Industrial Average %0,76 değer kaybetti.

Nvidia, sadece birkaç gün içinde yaklaşık 430 milyar dolar piyasa değeri kaybettikten sonra %6,8'lik bir sıçrama yaptı.

Bu arada, yeni veriler ABD'li tüketicilerin bu ay biraz daha az güven duyduğunu gösterdi. Conferans Board, tüketici güven endeksinin geçen ay ki 101,3 seviyesinden 100,4'e gerilediğini açıkladı.