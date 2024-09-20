Wall Street'te hisse senedi endeksleri rekor seviyelerine ulaştı

Fed'in büyük faiz indirimi, yatırımcıların daha düşük borçlanma maliyetlerinin enflasyonu yeniden canlandırmadan işsizliği düşük tutmaya yardımcı olacağı bahsiyle teknoloji hisselerini ve diğer riskli varlıkları artırmasıyla hisse senetlerinde güçlü bir küresel ralli gerçekleşti.

Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Bileşik Endeksi %2,5'lik bir yükselişle bu rallide başı çekti. Nasdaq Bileşik Endeksi yılbaşından bu yana %20'lik bir artış kaydetti.

S&P 500 %1,7 değer kazanarak 2024'teki 39'uncu rekorunu kırdı. Yılbaşından bu yana %19,8 yükseldi.

Dow Jones Sanayi Endeksi günü %1,3 ya da 522 puan kazanarak 42025 puanla rekor seviyeden kapattı.

Baird'in yatırım stratejisti Ross Mayfield, "Bugünkü tepki gerçek tepkidir. Fed'in önümüzdeki yıl faiz oranlarını agresif bir şekilde düşüreceği açık ve piyasalar ve risk varlıkları için önemli olan da bu." dedi

City Index ve Forex.com'dan Fawad Razaqzada, "Fed'in faiz indiriminin ardından yaşanan bir miktar dalgalanmaya rağmen, S&P 500'ün yükseliş trendi bozulmadı. Fed'in 50 baz puanlık faiz indirimi kararı yatırımcılar tarafından büyük ölçüde memnuniyetle karşılandı. Bu hamle, 2008 finansal krizini anımsatan panik sinyalleri göndermeden ekonomik endişeleri hafifletmek için cesur ama gerekli bir adım olarak görüldü" dedi.