Yabancı yatırımcılar Japon hisse senetlerinde 1,2 trilyon yen tutarında hisse aldılar

Japonya Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Nikkei 225 Endeksi geçen hafta %6,6 yükselerek Mart 2022'den bu yana en büyük haftalık kazancını elde etti ve yıllık bazda %25'in üzerinde bir artış kaydetti.

SMBC Nikko Securities'in baş stratejisti Hikaru Yasuda, Nikkei 225'in hisseler yıl ortasına kadar rekor seviyeleri test ederken 40.000'e doğru ilerleyebileceğini yazdı. Yasuda, göstergenin son dönemdeki yükselişinin Nisan-Haziran 2023 rallisine benzemekle birlikte, momentumun daha güçlü olduğunu ve denizaşırı emeklilik fonları ile devlet fonlarının "uzun bir oyun" oynadığını gösterdiğini belirtti.