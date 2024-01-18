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Yabancı yatırımcılar Japon hisse senetlerinde 1,2 trilyon yen tutarında hisse aldılar

Japonya Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, yabancı yatırımcılar Japon hisse senetlerinde geçen hafta net 1,2 trilyon yen (8,1 milyar dolar) tutarında alım yaptılar. Bu, Ekim ayından bu yana gerçekleşen en büyük alım oldu.

Oluşturma Tarihi 18 Ocak 2024 08:45

Son Güncelleme Tarihi 18 Ocak 2024 08:45

Japonya Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Nikkei 225 Endeksi geçen hafta %6,6 yükselerek Mart 2022'den bu yana en büyük haftalık kazancını elde etti ve yıllık bazda %25'in üzerinde bir artış kaydetti.

SMBC Nikko Securities'in baş stratejisti Hikaru Yasuda, Nikkei 225'in hisseler yıl ortasına kadar rekor seviyeleri test ederken 40.000'e doğru ilerleyebileceğini yazdı. Yasuda, göstergenin son dönemdeki yükselişinin Nisan-Haziran 2023 rallisine benzemekle birlikte, momentumun daha güçlü olduğunu ve denizaşırı emeklilik fonları ile devlet fonlarının "uzun bir oyun" oynadığını gösterdiğini belirtti.

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