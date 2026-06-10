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Yabancı yatırımcının mayıs ayı borsa raporu: En çok alınan ve satılan hisseler açıklandı

Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcılar Mayıs ayında yaklaşık 850 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi. En çok alım Astor Enerji’de, en çok satış ise Aselsan hisselerinde görüldü.

Oluşturma Tarihi 10 Haziran 2026 12:15

Borsa İstanbul, yabancı yatırımcıların Mayıs ayındaki pay piyasası işlemlerine ilişkin verileri paylaştı. Buna göre yabancı yatırımcılar ay boyunca 39,5 milyar dolarlık alım, 40,3 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Böylece Mayıs ayında yaklaşık 850 milyon dolarlık net satış ortaya çıktı.

2026 yılı genelinde bakıldığında ise yabancı yatırımcıların 230,162 milyar dolarlık alımına karşılık 227,510 milyar dolarlık satış yaptığı görüldü.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Mayıs ayında yabancıların en fazla net alım yaptığı hisse Astor Enerji oldu. Şirket, 71 milyon dolarlık net girişle listenin zirvesine yerleşti.

Onu 59 milyon dolarla Işıklar Enerji ve Yapı Holding, 49 milyon dolarla Koç Holding takip etti.

Diğer dikkat çeken net alımlar ise şu şekilde sıralandı:

  • Ereğli Demir ve Çelik: 43 milyon dolar
  • Katılımevim: 33 milyon dolar
  • CVK Maden: 30 milyon dolar
  • YEO Teknoloji: 25 milyon dolar
  • Migros: 25 milyon dolar
  • BİM: 18 milyon dolar
  • Tofaş: 17 milyon dolar
  • En çok satış yapılan hisseler
  • Satış tarafında ise Aselsan 161 milyon dolarlık net çıkışla ilk sırada yer aldı.

Bunu 148 milyon dolarla Destek Finans, 141 milyon dolarla Akbank, 122 milyon dolarla Ford Otomotiv ve 110 milyon dolarla SASA izledi.

Rönesans Gayrimenkul, Borusan, Tüpraş, İş Bankası C ve Türkiye Sigorta da yabancı yatırımcıların net satış yaptığı diğer hisseler arasında öne çıktı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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