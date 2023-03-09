Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 3 Mart haftasında net 136,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 69,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 3,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 24 Şubat itibarıyla 25 milyar 633,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 3 Mart'ta 26 milyar 381,4 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 309,2 milyon dolardan 1 milyar 382,9 milyon dolara yükselirken, ŞBS stokları 78,3 76,3 milyon dolardan 75,2 milyon dolara indi.