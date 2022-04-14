Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Nisan haftasında net 245,2 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 38,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 4,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

HİSSE SENEDİ STOKU 19 MİLYAR 462 MİLYON DOLARA ÇIKTI

Yurt dışında yerleşik kişilerin 1 Nisan itibarıyla 18 milyar 482,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 8 Nisan'da 19 milyar 462,3 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 2 milyar 325,1 milyon dolardan 2 milyar 235,6 milyon dolara, ŞBS stokları ise 136,4 milyon dolardan 131,1 milyon dolara geriledi.