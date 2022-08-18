Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 12 Ağustos haftasında net 270 milyon dolarlık hisse senedi, 2,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 5,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 5 Ağustos itibarıyla 15 milyar 758,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 12 Ağustos'ta 16 milyar 945,3 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 301,2 milyon dolardan 1 milyar 329,5 milyon dolara, ŞBS stokları da 98,6 milyon dolardan 104 milyon dolara çıktı.