Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 321,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 9 Aralık haftasında net 321,5 milyon dolarlık hisse senedi, 6,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 7,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 2 Aralık itibarıyla 26 milyar 740,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 9 Aralık'ta 26 milyar 36,9 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 186,5 milyon dolardan 1 milyar 188 milyon dolara çıkarken, ŞBS stokları ise 104,6 milyon dolardan 97,3 milyon dolara indi.