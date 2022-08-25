Yabancılar 366 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 19 Ağustos haftasında net 366,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 2,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) alırken, 9,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

BORSA İSTANBUL'A YABANCI İLGİSİ DEVAM EDİYOR Yurt dışında yerleşik kişilerin 12 Ağustos itibarıyla 16 milyar 945,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 19 Ağustos'ta 18 milyar 188,4 milyon dolara yükseldi.