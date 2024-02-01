Yabancılar 62,5 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri'ni yayınladı. Açıklanan istatistiklere göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 26 Ocak haftasında net 62,5 milyon dolarlık hisse senedi ve 3,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı, 51,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 19 Ocak itibarıyla 31 milyar 83,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 26 Ocak'ta 32 milyar 238,2 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 880,8 milyon dolardan 2 milyar 754,6 milyon dolara gerilerken, ŞBS stokları 26 Ocak haftasında 89,3 milyon dolardan 92,7 milyon dolara yükseldi.