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Yabancıların ABD hazine tahvili varlıkları rekor seviyede

Yabancıların ABD hazine bono ve tahvil varlıkları yaklaşık 8,06 trilyon dolar ile Aralık 2023’te tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Oluşturma Tarihi 16 Şubat 2024 11:53

Son Güncelleme Tarihi 16 Şubat 2024 11:53

ABD Hazine Bakanlığı, Aralık 2023 dönemine ilişkin ABD hazine tahvillerini elinde en çok bulunduran yabancı ülke verilerini açıkladı. İlgili verilere göre yabancıların ABD hazine bono ve tahvil varlıkları yaklaşık 8,06 trilyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak, art arda artışını ikinci aya taşıdı.

Yabancılar Kasım 2023'te 7 trilyon 808 milyar dolarlık tahvile sahipti. Aralık 2022'ye göre yabancıların elindeki ABD hazine tahvillerinin toplam tutarının yüzde 10,5 veya 766 milyar dolar artması dikkati çekti.

Yabancıların ABD hazine tahvili alımlarının artması, piyasanın ABD merkez bankası Fed'in faiz indirimlerini fiyatlamasıyla getirilerin düşmesinin ardından son birkaç aydaki artış eğilimi sürdürdü.

Aralık 2023'e yüzde 4,22 seviyesinden başlayan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ayı yüzde 3,94 seviyesinde tamamlamıştı.

Hazine tahvillerini en çok elinde bulunduran ülkelerden Japonya, Çin ve İngiltere, aylık ve yıllık bazda ABD devlet tahvili alımlarına öncülük etti.

Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi ünvanını geçen yıl Almanya'ya kaptıran Japonya, Aralık 2023'te 1 trilyon 138 milyar dolarlık ABD hazine bono ve tahvili ile bu alanda ilk sırada yer alıyor.

İkinci sırada söz konusu tahvillerin yüzde 10'unda fazlasını elinde bulunduran Çin geliyor. Çin'in elinde bulunan tahvillerin maddi karşılığı 816,3 milyar doları buluyor.

Bir önceki yılın aynı ayına göre Japonya'nın ABD varlıkları 63 milyar dolar artarken, Çin'in ise 51 milyar dolar eridi. Kasım 2023'e göre ise Japonya'nın söz konusu varlıklarında 10,5 milyar dolar ve Çin'in 34,3 milyar dolar artış görüldü.

Çin'in ABD hazine tahvili varlıklarının yedi ay üst üste azalıştan sonra, son iki aydır artması da dikkati çekti.

Dünyanın ikinci ve dördüncü ekonomileri olan Çin ve Japonya, ABD kamu borçlarını elinde bulundurma yoluyla ABD'nin ekonomisine de finans sağlayarak ihracatlarının önünü açıyor.

İngiltere ise Aralık 2023'te ABD tahvil varlıklarını 753,7 milyar dolara yükselterek, rekor seviyeye ulaştırdı. Bu ülkenin söz konusu varlıklardaki artışı Kasım 2023'e göre 37,5 milyar dolar, Aralık 2022'ye göre 114,2 milyar dolar oldu.

Dördüncü sırada ise 370,7 milyar dolar ABD hazine tahviline sahip olan Lüksemburg geliyor. Kanada 336,1 milyar dolarla beşinci, İrlanda 332,3 milyar dolarla altıncı, Belçika 314,4 milyar dolarla yedinci ve dünyadaki serbest fonların (hedge fund) yüzde 50'sinden fazlasını bulunduran Cayman Adaları da 305,2 milyar dolarla sekizinci sırada bulunuyor.

En fazla ABD hazine tahviline sahip diğer ülkeler arasında İsviçre yaklaşık 287,6 milyar dolarla dokuzuncu ve Fransa 260 milyar dolarla onuncu sırada yer alıyor.

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