Yurt dışında Almanya üretici fiyatları, ABD Merkez Bankası(Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmaları takip edilecek.

YURT İÇİ GÜNDEM

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle piyasalar kapalı olacak.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan bir görüşme gerçekleştirecek.

YURT DIŞI GÜNDEM

Japonya'da hizmet sektörünün hareketliliğini ölçen aktivite endeksi açıklanacak. Hizmet sektörü aktivite endeksi en son aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 3,5 artış gösterdi. (07.30)

Avrupa piyasaları Almanya'dan gelecek üretici fiyatlarıyla güne başlayacak. Ülkede üretici fiyatları en son aylık yüzde 2,6 düşüşle, yıllık yüzde 7,5 seviyesine kadar indi. (09.00)

İspanya'dan sanayi ciro endeksi ve hizmet sektörü aktivite verileri aynı saatte ekranlara düşecek. (10.00)

İtalya'nın inşaat üretimi rakamları açıklanacak. Ülkede inşaat üretiminde en son aylık yüzde 1,5, yıllık yüzde 1,6 artış görüldü. (11.00)

İngiltere Merkez Bankası(BoE) Para Politikası Kurulu üyesi Jonathan Haskel, İngiltere Ekonomik İstatistik Mükemmeliyet Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenen bir konferansta verimliliğin nasıl ölçüleceğine ilişkin bir konuşma yapacak. (12.45)

Bölgede iki ülke için perakende satış rakamları üst üste yayımlanacak. Önce Meksika'nın verileri açıklanırken, ardından Kanada'nın rakamları ekranlara düşecek. (15.00-15.30)

New York Fed Başkanı John Williams, Thomas Laubach Araştırma Konferansında konuşacak. (15.45)

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, Finansal İstikrar ve Para Politikası Konferansı'nda konuşacak. (17.55)

ABD Merkez Bankası(Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in ev sahipliği yaptığı Thomas Laubach Araştırma Konferansı'nda "Para Politikası Üzerine Perspektifler" paneline katılacak.

Haftanın son verisi Baker Hughes sondaj kule sayıları olacak. (20.00)

ECB Başkanı Christine Lagarde, Brezilya Merkez Bankası'nın(BCB) Merkez Bankacılığı "Geçmişteki ve Şimdiki Zorluklar" konulu Üst Düzey Seminerine video konferans yöntemiyle katılacak. (22.00)