ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta alacağı para politikası kararları öncesi makroekonomik veriler ve şirket finansal sonuçları varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in 26 Temmuz'da politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın bu toplantının ardından atacağı adımlara ilişkin belirsizlik devam ediyor.

Analistler, ülkede enflasyon ve iş gücü piyasasındaki yavaşlamanın devam etmesine karşın istenilen düzeyde olmamasının Fed üyelerini rahatsız ettiğini belirterek, bununla birlikte para politikası kararlarının gecikmeli etkisinin yatırımcılar arasında öne çıkan başlıca soru işaretlerinden olduğunu ifade etti.

Ülkede "şahin" politikaların sona yaklaştığı ve yumuşak iniş senaryolarının da güçlenmesiyle tahvil faizlerinin baskılandığını aktaran analistler, gelecek hafta yapılacak toplantının karar metninden alınacak sinyaller ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

Dün, yılın ikinci çeyreğine ilişkin bilançolarını açıklayan ülkenin büyük bankalarından Goldman Sachs'ın net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 azalarak 1,2 milyar dolara gerilerken, Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın geliri aynı dönemde yıllık bazda yüzde 47 ve net karı yüzde 20 artış gösterdi.

Küresel internet televizyon ağı Netflix'in de abone sayısı, 2023'ün ikinci çeyreğinde yaklaşık 5,9 milyon kişi arttı. Şirketin yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 8,2 milyar dolara çıkarken, net karı da yüzde 3 yükselişle 1,5 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu dönemde ABD'li teknoloji şirketi IBM'in geliri yüzde 0,4 azalarak 15,48 milyar dolara gerilemesine karşın net karı yüzde 13 artışla 1,6 milyar dolara çıktı.

Analistler, ABD'de devam eden bilanço sezonunda bugün Johnson & Johnson, Blackstone ve American Airlines gibi şirketlerin finansal sonuçlarını açıklayacağını belirterek, hisse ve sektör bazlı oynaklığın artabileceğini ifade etti.

Öte yandan, Fed, dün kara para aklamayı önlemeye yönelik yeterli tedbir almadığı gerekçesiyle Deutsche Bank ve ABD'deki iştiraklerine 186 milyon dolar para cezası verdi.

Dün yüzde 0,1 azalışla günü 1.977 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.985 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı, Çin ekonomisine ilişkin belirsizliklerle yön arayışına devam ederken, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 79,5 dolarda seyrediyor.

Dün New York borsasında S&P 500 yüzde 0,21, Nasdaq endeksi yüzde 0,03 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,31 artışla kapandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık bir seyirle başladı.

Avrupa'da da karışık bir seyir öne çıkarken, bölge genelinde açıklanan enflasyon verilerinin ardından Tahıl Koridoru Anlaşması gündemin odağında bulunuyor.

Dün açıklanan makroekonomik verilere göre, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda yıllık yüzde 7,9 artışla beklentilerin altında gerçekleşirken, Avro Bölgesi'nde yıllık yüzde 5,5 ile öngörüler doğrultusunda arttı.

Analistler, Avro Bölgesi'nde enflasyonun tahminlere paralel gerçekleşmesinden ziyade, çekirdek TÜFE'deki artışın, bölge genelinde enflasyonist ortamın uzun süre etkisini göstereceğine işaret ettiğini söyledi.

Avro Bölgesi'nde çekirdek TÜFE, haziranda yıllık bazda yüzde 5,5 artışla beklentileri aşmıştı.

Dün İngiltere'de enflasyonun beklenenden daha çok yavaşlamasının ardından FTSE 100 endeksi, yüzde 1,8 değer kazanarak yaklaşık son 1 ayın en güçlü kapanışını kaydetti.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,10 azalırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 değer kazandı. İtalya'da MIB 30 endeksi ise yatay bir seyirle günü tamamladı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık bir seyirle başladı.

Asya'da pay piyasaları, güne Hong Kong hariç negatif seyirle başladı.

Bugün Çin Merkez Bankası'nın (PBoC), en düşük kredi faiz oranını yüzde 3,55'te sabit bıraktı.

Analistler, piyasalarda Çin hükümetinin, ekonomiyi destekleyici adımlarının yeterli olmadığı düşüncesinin hakim olduğunu belirterek, ilerleyen süreçte Çin'den daha fazla destek açıklamalarının gelebileceğini söyledi.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da dış ticaret fazlası haziranda 43 milyar yen oldu. Böylelikle Japonya, Temmuz 2021'den bu yana ilk kez dış ticaret fazlası verdi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 azalırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 değer kazandı.

Yurt içinde dün yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,24 artışla 6.571,28 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,5 azalışla 26,7888'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,8480 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün TCMB faiz kararının yatırımcıların odağında olduğunu söyledi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceğini tahmin ediyor.

Analistler, bugünkü karara ilişkin politika metninden alınacak sinyallerin de önemine işaret ederek, karar sonrası piyasalarda oynaklığın artabileceğini belirtti.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti kapsamında, Türkiye ile BAE arasında muhtelif alanlarda 13 belgenin imzalanıp kabul edildiği, anlaşmaların tutarının 50,7 milyar dolar olduğu bildirildi.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD ise ikinci el konut satışları ve Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.600 ve 6.700 seviyelerinin direnç, 6.500 ve 6.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, haziran ayı ÜFE

10.00 Türkiye, temmuz ayı tüketici güven endeksi

14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı

15.30 ABD, haziran ayı 2. el konut satışları

15.30 ABD, temmuz ayı Philadelphia Fed imalat endeksi ve iş görünümü endeksi

17.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı tüketici güven endeksi