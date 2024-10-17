Yurt içinde gözler TCMB'nin para politikasında

Dünya genelinde bir süredir devam eden sıkı para politikasının sonuna yaklaşılırken, gelecek dönemde resesyon yaşanıp yaşanmayacağı sorusu varlığını koruyor.

Bununla birlikte, ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapacağına ilişkin beklentiler risk iştahını beslemeye devam ederken, açıklanan bilançoların da etkisi güçlü şekilde öne çıkıyor.

Dün, ABD'li yatırım bankalarından Morgan Stanley, net karının bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 32 arttığını bildirdi. Karı ve geliri beklentilerin üzerinde gerçekleşen bankanın hisseleri yüzde 6,5 değer kazandı.

Beklentilerden daha iyi sonuçlar açıklayan ABD'li hava yolu şirketi United Airlines'ın hisseleri de yüzde 12,4 arttı.

Analistler, yoğunlaşan bilanço sezonunda şirket ve sektör bazlı oynaklığın arttığını kaydederek, bugüne kadar açıklanan şirket finansal sonuçlarının piyasalarda yukarı yönlü hareketi desteklediğini aktardı.

Öte yandan, bugün açıklanacak makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin de risk iştahı üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü ifade eden analistler, bilanço sezonunun da Netflix ve Blackstone başta olmak üzere yoğun şekilde devam edeceğini dile getirdi.

Tahvil piyasalarında ise bir süredir devam eden yatay seyir dün de etkili olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,03'ten, dolar endeksi de güne 103,6 seviyesinden başladı.

Altının ons fiyatı ise merkez bankalarının faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi ve jeopolitik risklerle yükseliş eğilimini sürdürerek yeniden rekor seviyelere yaklaşırken, yeni günde yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyarak 2 bin 683 dolara çıktı.

Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 0,2 düşüşle 74,2 dolardan kapanırken, bugün de yüzde 0,2 azalışla 74,1 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Bitcoin'in fiyatı ise dün 68 bin 424 doları test ederek temmuz ayından sonraki en yüksek seviyesini görmesinin ardından, şu sıralarda yüzde 0,4 düşüşle 67.362 dolardan işlem görüyor.

New York Borsası'nda dün Dow Jones endeksi yüzde 0,79, S&P 500 endeksi yüzde 0,47 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 değer kazandı. Dow Jones endeksi kapanışta rekor tazeledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir hakim olurken, gözler bugün açıklanacak ECB'nin para politikası kararlarına çevrildi.

ECB'nin bugün yapacağı para politikası toplantısında üç temel politika faizinde 25 baz puan indirime gideceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, politika metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Bölgede dün açıklanan verilere göre, İngiltere'de yıllık enflasyon eylülde yüzde 1,7 ile Nisan 2021'den beri görülen en düşük seviyeye geriledi. Ülkede enflasyon ayrıca İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) yüzde 2 hedefinin de altına inmiş oldu.

Öte yandan, dün açıklamalarda bulunan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa'nın giderek parçalanan dünya düzeni ve jeopolitik çatışmaların yarattığı zorlukları iç pazarının temellerini güçlendirmek için bir fırsat olarak kullanması gerektiğini belirterek, "Daha sert dış rekabet bizi yeni teknolojiler geliştirmeye teşvik edebilir. Daha değişken jeopolitikalar enerji güvenliği sağlamaya ve bizi tedarik zincirlerimizde daha kendi kendine yeterli olmaya itebilir." ifadelerini kullandı.

Kurumsal tarafta ise Hollandalı çip üretim teknolojileri firması ASML'nin 2025 net satışlarına ilişkin öngörüsünü aşağı yönlü revize etmesinin ardından hisselerdeki değer kaybı, dün de devam etti. Şirketin hisseleri günü yüzde 5,1 kayıpla kapattı.

Lüks tüketim malları grubu Louis Vuitton and Moet Hennessy, (LVMH) hisseleri de üçüncü çeyrek satışlarında özellikle Çin'deki zayıf talebin etkisiyle beklenmedik düşüş yaşanması ve şirketin belirsiz ekonomik ve jeopolitik ortama ilişkin uyarıda bulunmasının ardından yüzde 3,68 değer kaybetti.

Bu gelişmelerle, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,27, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,97 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,24 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de karışık seyirle başladı.

Asya tarafında yeni işlem gününde karışık bir seyir izlenirken, Çin hükümetinin emlak sektörü alanında açıkladığı teşvik paketinin beklentileri karşılayamaması sonrası Çin'de piyasalar kazançlarını geri verdi.

Ülkede bugün açıklanan emlak sektörüne ilişkin teşvik paketine göre, hükümet gayrimenkul sektöründeki düşüşü durdurmak amacıyla şartları sağlayan şirketler için olan kredi kotasını 4 trilyon yuana yükseltti.

Analistler, Çin'de süregelen emlak sektöründeki sorunlar için açıklanan teşvik paketinin olumlu etkisi olacağını belirterek, söz konusu teşvikin sektör beklentilerini karşılamadığını belirtti.

Japonya'da açıklanan verilere göre eylül ayına ilişkin dış ticaret açığı 294,3 milyar yen ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyrediyor. Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,4 yükseldi.

Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,08 değer kazanarak 8.956,03 puandan tamamlarken, bugün TCMB'nin faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, ekim ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 47,50 olarak hesaplandı.

Dolar/TL dün yüzde 0,1 düşüşle 34,1718'den kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 34,2100'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.710 ve 8.475 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı konut satış istatistikleri

10.00 Türkiye, ağustos ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

12.00 Avro Bölgesi, eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı dış ticaret dengesi

14.00 Türkiye, ekim ayı TCMB'nin Faiz Kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.15 Avro Bölgesi, ekim ayı ECB'nin faiz kararı

15.30 ABD, eylül ayı perakende satışlar

15.30 ABD, ekim ayı Philadelphia Fed imalat endeksi

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.45 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın basın toplantısı

16.15 ABD, eylül ayı sanayi üretimi

16.15 ABD, eylül ayı kapasite kullanım oranı