ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceğine yönelik endişeler ABD piyasalarındaki fiyatlamalarda etkili olmayı sürdürüyor.

Ülkede iş gücü piyasası güçlü kalmaya devam ederken, konut, hizmet ve sanayi piyasaları resesyon sinyalleri veriyor.

Dün açıklamalarda bulunan bazı banka üst yöneticilerinin ABD'de çeşitli derinlikte resesyon beklediklerini dile getirmeleri ve işten çıkarmaların yakın olduğunu bildirmesi piyasalarda risk algısının artmasına sebep oldu.

Avrupa Birliği'nin sosyal medya şirketi Meta'nın kişiselleştirilmiş reklam uygulamasını engellemeye yönelik kararı sonrası şirketin hisse fiyatı yüzde 5'e yakın değer kaybetti.

Ülkede resesyon fiyatlamaları güçlü kalmaya devam ederken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 50 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

4 OCAK'TAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Brent petrolün varil fiyatı da söz konusu endişelerle yüzde 4 gerileyerek 79,6 dolarla 4 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeye inerken, yeni günde de 80 doların altında işlem görüyor.

Dün, New York borsasında bu gelişmelerle satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 yüzde 1,44, Nasdaq endeksi yüzde 2 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,03 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne sınırlı yükselişle başladı.

Avrupa'da tarafında makroekonomik veriler karışık sinyaller vermeye devam ediyor.

Dün Almanya'da açıklanan makroekonomik verilere göre fabrika siparişleri beklentilerin üzerinde artarken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yarın yapacağı açıklamalarda vereceği mesajlar büyük önem arz ediyor.

Analistler, Lagarde'ın konuşmasında ultra şahin politikalardan dönüşe ilişkin sinyallerin aranacağını belirterek, son enflasyon verileriyle birlikte ECB'nin para politikası duruşunda yumuşama oluşabileceği beklentisinin güçlendiğini bildirdi.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,72, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,61, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1,15 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise yükselişle başladı.

New York borsasındaki satış ağırlıklı seyir Asya borsalarını da etkilese de, Çin'in "sıfır Kovid-19" politikasında yumuşama adımlarına devam etmesi satış baskısını sınırlıyor.

Ülkede Kovid-19 önlemleri gevşetilemeye devam ederken, son olarak bazı vakaların evde karantinaya girmesine yeşil ışık yakıldı.

Öte yandan, ülkede hükümetin dikkatini tekrar ekonomiye vereceğine yönelik güçlenen beklentiler de, piyasalardaki risk algısının kırılmasında etkili oldu.

Hindistan Merkez Bankası bugün beklentiler doğrultusunda politika faizini 35 baz puan artırarak yüzde 6,25'e çıkarttı.

Bölgede bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Çin'de ihracat kasımda yıllık yüzde 8,7 ve ithalat yüzde 10,6 gerileyerek beklentilerin belirgin şekilde altında kaldı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,85 yükselişle 5.000,14 puandan tamamladı.

Dün günü yatay seyirle 18,6336'dan tamamlayan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,6330'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün Almanya'da sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.960 puanın destek, 5.050 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, ekim ayı sanayi üretimi

13.00 Avro Bölgesi, 3. çeyrek büyüme

17.30 Türkiye, Hazine nakit dengesi