Interfax'ın Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak'a dayandırdığı haberine göre, Rusya'nın doğal gaz ve petrol üretimi 2022 yılını düşüşle kapatacak.

Novak'ın verdiği bilgiye göre Rusya'nın doğal gaz üretiminin 2022 yılında yüzde 18-20 aralığında düşüşle 671 milyar metreküp olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Petrol üretiminin de yüzde 2 düşüşle 535 milyon ton olması bekleniyor.

Novak ayrıca, Rusya'nın Batı'nın uyguladığı fiyat sınırına yanıt olarak 2023 yılında petrol üretimini kısabileceğini de söyledi.

Batı'nın petrol ve petrol ürünlerine fiyat sınırı uygulamasına yanıt vereceklerini belirten Novak, bu yanıt çerçevseinde üretimin 2023 ilk çeyrekte yüzde 5-7 oranında, 500-700 bin varil/gün, düşürülebileceğini ifade etti.