5 ayın en yükseği: Asya'da LNG fiyatı arttı

Asya'daki spot LNG fiyatları, bölgedeki ithalatçıların yaz aylarında teslim edilmek üzere sevkiyatları toplamaya devam etmesiyle Aralık sonundan bu yana görülen en yüksek seviyeye yükseldi.

Bloomberg News'un konuyla ilgili bilgi sahibi tüccarlara dayandırdığı haberine göre, Kuzey Asya ölçütü milyon İngiliz termal birimi başına yaklaşık 11,5 dolardan işlem görüyordu. Spot LNG fiyatları son bir hafta içinde %10'dan fazla arttı.

Japonya ve Güney Kore gibi Asyalı ithalatçıların Kuzey Yarımküre'deki yaz mevsimi öncesinde gaz stoklarını yenileme hamleleri, Malezya ve Avustralya'daki tesislerde yaşanan kesintilerin yol açtığı arz sıkışıklığını daha da derinleştiriyor. Güneydoğu Asya'daki sıcak hava dalgası LNG talebini artırdı ve gazın enerji karışımında sadece küçük bir rol oynadığı Hindistan'daki ithalatçılar bile kargo satın aldı.

Fiyatlardaki artış, gelişmekte olan piyasalarda alternatiflerin artık daha uygun maliyetli olduğu anlamına geldiğinden, alımların ne kadar süreceği belirsiz. Çinli firmalar daha ucuz yerli gazı tercih edebilirken, Hintli endüstriler LNG yerine petrol ürünlerini seçebilir.