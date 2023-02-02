Avrupa Birliği üyeleri, AB Komisyonu'nun Rus petrol ürünlerine fiyat sınırı getirilmesi teklifi üzerinde bir anlaşmaya varmakta zorlanıyorlar.

Üye ülkelerin Brüksel'deki daimi temsilcileri Cuma günü bir araya gelerek AB Komisyonu'nun teklifini tartışacaklar.

AB Komisyonu geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, AB'nin Rus petrol ürünlerine 5 Şubat'tan itibaren fiyat sınırı uygulamalarını, motorin için fiyat sınırının 100 dolar/varil, fuel oil gibi ürünlerde ise fiyat sınırını 45 dolar/varil olmasını önermişti.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, AB Komisyonu'nun öneresi doğrultusunda Rus petrol ürünlerine fiyat sınırı uygulanması halinde sunun büyük problemler veya aksamalar yaratmasını beklemediklerini söyledi.

Polonya ve Baltık ülkeleri Rus petrol ürünlerine daha düşük fiyat sınırı belirlenmesi için bastırıyorlar.