AB doğal gaz fiyat sınırı için esnek bir versiyonu değerlendiriyor

AB Komisyonu'nun enerji piyasalarından sorumlu ismi Kadri Simson, Komisyon'un Hollanda TTF fiyatına geçici olarak "esnek" bir limit getirilmesi olasılığını içeren bir doğal gaz fiyat sınırı versiyonu üzerinde çalıştığını söyledi.

"TTF'DE OLUŞAN DOĞAL GAZ FİYATINA ESNEK BİR LİMİT GETİRMEYİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Simson, "Avrupa'ya gaz tedarikinin, özellikle LNG, devam etmesini güvenceye almanın bir yolu olarak TTF'de oluşan doğal gaz fiyatına esnek bir limit getirmeyi değerlendiriyoruz" dedi.

Simson, böyle bir adımın geçici olacağını, TTF'ye alternatif bir fiyat endeksinin geliştirilmesi için çalışılırken uygulanacağını belirtti. Tüm doğal gaz toptan satış fiyatlarına bir sınır getirmenin riskli olacağını tekrarlayan Sison, piyasaya yapılacak herhangi bir müdahalenin gaz talebinin artmasına yol açmayacak tedbirler ile bir arada olması gerektiğini de vurguladı.