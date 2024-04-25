AB enerjide Rus gazı yerine LNG tercih etti

AB Enerji Düzenleyicileri İşbirliği Ajansı (ACER) tarafından yayımlanan LNG raporundan derlenen bilgilere göre, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana küresel LNG tüketimi 40 milyar metreküpten fazla artarak 557 milyar metreküpe ulaştı.

Avrupa, 2021'e kıyasla 57 milyar metreküplük yükselişle en büyük talep artışının yaşandığı bölge olurken toplam LNG ticaretinin dörtte birinden fazlasını oluşturdu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Avrupa'da ortaya çıkan enerji krizini LNG ve depolamaya yönelerek çözmek isteyen ülkeler arasında en çok LNG ithalat artışını, devreye aldığı tesislerle Almanya gerçekleştirdi.

AB ülkelerinin geçen 134 milyar metreküp LNG ithal etti, bunun yaklaşık 18 milyar metreküpü Rusya'dan alındı.

Fransa 30 milyar metreküp, İspanya 25 milyar metreküp LNG ithal etti. Hollanda, İtalya ve Belçika bu ülkeleri takip etti.

ACER'e göre LNG'nin enerji sepetindeki payı AB'deki ülkelerde değişiklik gösterse de hepsinin ortak noktası bu kaynağa 2021'e kıyasla daha fazla yönelmeleri oldu.

AB ülkelerinin ithal ettiği doğal gazda Rusya'nın payı son 3 yılda yüzde 41'den yüzde 10'a geriledi. LNG'nin ithalat içindeki payı ise 2021'de yüzde 20 iken 2023 sonu itibarıyla yüzde 41'e yükseldi.

Raporda, "LNG arzının toplam AB gaz ithalatına oranı 2023'te yüzde 40'ı aştı ve 2021'deki payını ikiye katladı. LNG ithalatındaki büyük artış çoğu AB ülkesinde Rus boru hattı akışlarına olan bağımlılığın önemli ölçüde azalmasını sağladı." ifadelerine yer verildi.

Ilıman hava koşullarının geçen kış boyunca doğal gaz talebini azaltması da Avrupa'nın LNG ithalatını destekleyen unsurlar olarak öne çıktı.

Panama Kanalı'ndaki transit kısıtlamaları da ABD'nin LNG teslimatlarını çoğunlukla Asya yerine Avrupa'ya göndermesine öncü oldu.

AB'nin yer altı depolarındaki hacimlerin yaklaşık yüzde 60'ının 1 Nisan itibarıyla hala kullanılabilir durumda olduğuna dikkati çeken ACER, "Bu da yaklaşık 60 milyar metreküp doğal gaz veya yaklaşık 45 milyon ton LNG'ye eş değer. Stoklanan hacim, AB LNG spot ithalatına yönelik yıllık talebi aşmakta ve fiyat oynaklığının azaltılmasına katkıda bulunmakta." değerlendirmesinde bulundu.

2022'DEN BU YANA 50 MİLYAR METREKÜPLÜK LNG İTHALAT KAPASİTESİ EKLENDİ

AB ülkeleri sistemlerine 2022'den bu yana 50 milyar metreküplük LNG ithalat kapasitesi ekledi. Bu yıl sonu itibarıyla söz konusu kapasitenin 235 milyar metreküpe yükseleceği ve son 5 yılın gaz tüketimi ortalamasına göre Avrupa'nın yıllık gaz talebinin yüzde 55'inden fazlasını karşılayabileceği belirtiliyor.

Rapora göre, planlama aşamasında olan ilave projelerin, 2025'e kadar AB LNG'sine 260 milyar metreküpün üzerinde toplam ithalat kapasitesi getirebileceği öngörülüyor.

Öte yandan, İspanya'nın 2021 sonu itibarıyla 60 milyar metreküp olan LNG kapasitesi 2023 sonunda 67 milyar metreküpe çıktı. Fransa, 2021 sonunda 33 milyar metreküp olan kapasitesini 2023 sonunda 39 milyar metreküpe yükseltti.

2021'de hiç kapasitesi bulunmayan Almanya ise 2022'de 10 milyar, 2023'te 3 milyar metreküp LNG kapasitesi inşa etti. Buna 2024 sonu itibarıyla 17 milyar metreküp daha eklenmesi bekleniyor.

İtalya'nın 2024 sonu itibarıyla 22, Hollanda'nın 20, Belçika'nın 15, Yunanistan'ın 12, Polonya'nın 9, Portekiz'in 8, Finlandiya'nın 5 ve Litvanya'nın 4 milyar metreküp LNG kapasitesine sahip olması öngörülüyor.

Rapora göre, toplam ithalat kapasitesinin yalnızca yüzde 60'a yakını kullanılıyor.