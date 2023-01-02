AB Komisyonu`ndan enerji piyasasında reform planı

AB Komisyonu, daha ucuz yenilenebilir enerjiye öncelik verilmesi için AB'nin elektrik piyasasında reform yapılmasını planlıyor.

AB Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Kadri Simson yaptığı açıklamada, enerji sektöründen gelen reformların rüzgar ve güneş çiftliklerine yatırımı engelleyebileceği, boğabileceği uyarılarına rağmen AB Komisyonu'nun tüketiciler için enerji faturalarının düşürülmesini sağlayacak şekilde piyasanın yeniden dizayn edilmesi konusunda "çok güçlü siyasi baskı" altında olduğunu vurguladı.