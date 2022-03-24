Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderlerinin bugün Brüksel'de başlayacak olan iki günlük zirvede, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı ile ortaya çıkan krizde gaz alımının ortaklaşa yapılması üzerinde bir anlaşmaya varmaları bekleniyor.

Rusya'ya doğal gazda bağımlılığın azaltılması için ortaklaşa gaz alımına yönelecek olan AB liderlerinin, gelecekteki arz şoklarına karşı bir tampon, stok inşa edilmesi konusunda da anlaşacakları öngörülüyor.

AB liderlerinin, Rusya'dan petrol ve doğal gaz ayımına yaptırım uygulanması konusunda ise bu toplantıda bir karara vermaları beklenmiyor.

Liderler zirvesi için şimdiden hazırlanan taslak bildirilerde, "Liderler gelecek kış öncesinde gaz, LNG ve hidrojende ortaklaşa alım üzerinde birlikte çalışma ve gaz depolarının dordurulmasına yönelik tedbirleri koodine etmek konusunda anlaştılar" ifadeleri yer aldı.

Avrupa Birliği, toplam doğal gaz ithalatının yüzde 40'ını, petrol ithalatının yüzde 27'sini ve kömür ithalatının yüzde 46'sını Rusya'dan yapıyor.