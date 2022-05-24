AB Komisyonu'nun geçtiğimiz ay ortaya koyduğu platformun üye ülkelerden gelen talebi toplayacağını ve Rusya dışındaki tedarikçilerden gaz ithalatı için altyapının kullanımını koordine edeceğini belirten Simson, ortaklaşa gaz alımına AB içinde gönüllü olan üyelerin katılacağını da vurguladı.

"KÜRESEL PİYASADA BU YIL SINIRLI MİKTARDA GAZ HACMİ VAR"

Simson, AB üyelerinin gaz alımı konusunda birlikte hareket etmelerinin, başka türlü erişemeyecekleri arza ulaşmalarını sağlayacağını savunarak, "Küresel piyasada bu yıl sınırlı miktarda gaz hacmi var ve bu gazın bir kısmı sadece siyasi kararlar ile piyasaya geliyor" dedi.

AB, Rusya'dan fosil yakıtlar temin etmeye 2027 yılında son vermeyi hedefliyor. Rusya'dan yıllık doğal gaz alımı 155 milyar metreküp.